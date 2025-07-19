Овечкин: думаю, Карпин был недоволен ничьей «Динамо»

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал московскому «Динамо» стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) под руководством Валерия Карпина. Слова Овечкина передает корреспондент «Газеты.Ru».

Хоккеист посетил матч первого тура РПЛ на стадионе «Динамо», в котором бело-голубые сыграли вничью с калининградской «Балтикой».

«К сожалению, мне не удалось увидеть Валерия Карпина после матча. Думаю, он был недоволен результатом, но желаю ему успехов удачи и надеюсь, что «Динамо» станет чемпионом. Верю ли, что с Карпиным возможно чемпионство «Динамо»? Надеюсь, что это получится», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла калининградская команда на 12-й минуте, отличился Брайан Хиль. «Динамо» смогло сравнять на 48-й минуте, гол на свой счет записал Хуан Хосе Касерес.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, а «Балтика» выиграла Первую лигу, что позволило клубу выйти в РПЛ.

Ранее Овечкин ответил, сможет ли кто-то побить его рекорд в НХЛ.