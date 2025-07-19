Овечкин ответил, сможет ли кто-то побить его рекорд в НХЛ

Овечкин о тех, кто может побить его рекорд в НХЛ: много талантливых игроков

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал называть имена хоккеистов, которые могут приблизиться к его снайперскому рекорду в НХЛ.

«Дай бог [кто-то сможет]. Я не буду называть имен, много талантливых и классных игроков. Поживем — увидим. Буду ли их поздравлять так же, как Гретцки поздравлял меня? Если это произойдет, то конечно», — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин рассказал о планах по открытию музея в Москве, посвященного рекорду НХЛ.