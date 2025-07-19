Овечкин откроет в Москве музей, посвященный своему великому рекорду в НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о планах открыть музей в Москве. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Да, музей будет в академии, будет очень много экспонатов и моих, и других ребят, которые играют в НХЛ. И мне подарили несколько маек ребята из КХЛ, которые выиграли Кубок Гагарина. Опять же, это все делается для болельщиков, для людей, чтобы видели, как это все творилось. И я думаю, что будет красиво», — отметил он.

Также он рассказал, что будет передано в коллекцию с гола, благодаря которому он побил «вечный» снайперский рекорд.

«Что в музее будет с рекордного гола? Мы попытаемся привезти все. Есть какие-то идеи, но сейчас не буду говорить. Мой свитер, в котором я забил рекорд, уже забрали в зал хоккейной славы в Торонто? Да, но только один из свитеров. Я не знал, когда именно забью рекордный гол, и меняли свитеры между раскаткой, первым, вторым и третьим периодом. В третьем у меня было два свитера», — заявил он.

Ранее российская теннисистка заявила, что хочет знать, сколько раз дрался Овечкин.