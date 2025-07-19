Обладатель Кубка УЕФА призвал расширить РПЛ до 18 команд

В Российской премьер-лиге (РПЛ) должно выступать 18 команд. Такое мнение в комментарии «Матч ТВ» выразил бывший главный тренер сборной России, обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА Валерий Газзаев, отвечая на мнение об уменьшении количества участников лиги. Также он высказался о скандалах в межсезонье, связанных с расформированием «Химок» и исключения из РПЛ «Торпедо».

«Для такой великой страны, как Россия, 12 команд — мало. Я считаю, что в РПЛ должно быть 18 команд! Так рекомендует даже УЕФА. Тем более сейчас изоляция. По поводу скандалов — это часть игры. По поводу перехода: мы перешли на «осень‑весна», потому что это европейская модель. Так удобнее для игры в еврокубках», — считает Газзаев.

В чемпионате России по футболу с 1994 года выступает 16 команд, за исключением сезонов 1996 и 1997, когда их было по 18. Соответственно, с образованием Российской футбольной премьер-лиги в 2001 было принято сохранить численность участников. 16 клубов выступает в элитном дивизионе российского футбола и сейчас.

Действующим чемпионом страны является «Краснодар». Команда начнет защиту титула в воскресенье, 20 июля, выездным матчем 1 тура РПЛ против «Пари НН».

Ранее ЦСКА захотел выкупить одного из лидеров «Локомотива».