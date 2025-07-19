«Плюнуть на все»: ЦСКА хочет выкупить одного из лидеров «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в ЦСКА, если красно-синие активируют опцию о выкупе игрока, прописанную в его контракте. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По его информации, армейцы, которые ранее рассматривали возможность покупки у «Ахмата» Лечи Садулаева, гораздо больше рассчитывают именно на 20-летнего вингера красно-зеленых.

«Армейцы на самом деле сильно заинтересованы в Сергее и, в случае, если не удастся с Локо договориться дешевле (что вряд ли), могут плюнуть на все и активировать опцию», — утверждает инсайдер.

Уточняется, что ЦСКА готов заплатить за Пиняева €10-12 млн. Однако очень многое зависит от самого игрока, которому интереснее попробовать свои силы в Европе.

В прошлом сезоне футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и восемь результативных передач.

ЦСКА и «Локомотив» готовятся провести матчи 1-го тура нового розыгрыша РПЛ. Красно-зеленые дома сыграют с «Сочи» в субботу, 19 июля, игра начнется в 18:00 по московскому времени. В свою очередь, армейцам предстоит выезд в Оренбург. Матчем, который состоится в понедельник 21 июля, и стартует в 17:30 мск, будет закрыта программа тура. «Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции этих встреч.

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