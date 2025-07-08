«Натягивают сову на глобус»: адвокат объяснил, почему Смолову не грозит реальный срок

Футболист Федор Смолов может не опасаться возбуждения уголовного дела по факту драки в кафе с его участием. Об этом «Газете.Ru» заявил известный адвокат Сергей Жорин.

«Чтобы говорить о какой-либо уголовной ответственности — должно быть возбуждено уголовное дело — а, насколько я понимаю, было вынесено постановление об отказе в его возбуждении. В СМИ была информация, что потерпевший заявил: у него нет претензий. Если это правда, то отказное постановление обжаловано не будет и никакой угрозы привлечения к уголовной ответственности для Смолова нет», — сказал Жорин.

Он подчеркнул, что если отказ будет обжалован и прокуратура отменит постановление, в дальнейшем необходимо провести судмедэкспертизу, которая установит степень тяжести вреда здоровью.

«Когда в подобных ситуациях потерпевшие оказываются влиятельными людьми, бывают случаи, когда «натягивают сову на глобус» и пытаются заявить о покушении на убийство. Но экспертиза должна быть проведена — а для этого необходимо сначала обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — заметил адвокат.

По его словам, реальный срок для Смолова возможен только в том случае, если дело будет квалифицировано по статье 111 о причинении тяжкого вреда здоровью. Но, вопреки информации, распространившейся в СМИ, он не получит восемь лет.

«Касательно наказания, конечно, не нужно брать верхнюю планку. В случае с причинением легкого вреда здоровью реального лишения свободы опасаться не нужно. По статье 112, теоретически — исходя из практики, — небольшой срок может быть. Вот за тяжкий вред уже может быть назначен реальный срок, но уж точно не восемь лет — у нас за убийство фактически дают меньше», — заключил Сергей Жорин.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

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