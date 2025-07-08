На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Натягивают сову на глобус»: адвокат объяснил, почему Смолову не грозит реальный срок

Адвокат Жорин считает, что Смолову не грозит уголовное преследование
true
true
true
close
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футболист Федор Смолов может не опасаться возбуждения уголовного дела по факту драки в кафе с его участием. Об этом «Газете.Ru» заявил известный адвокат Сергей Жорин.

«Чтобы говорить о какой-либо уголовной ответственности — должно быть возбуждено уголовное дело — а, насколько я понимаю, было вынесено постановление об отказе в его возбуждении. В СМИ была информация, что потерпевший заявил: у него нет претензий. Если это правда, то отказное постановление обжаловано не будет и никакой угрозы привлечения к уголовной ответственности для Смолова нет», — сказал Жорин.

Он подчеркнул, что если отказ будет обжалован и прокуратура отменит постановление, в дальнейшем необходимо провести судмедэкспертизу, которая установит степень тяжести вреда здоровью.

«Когда в подобных ситуациях потерпевшие оказываются влиятельными людьми, бывают случаи, когда «натягивают сову на глобус» и пытаются заявить о покушении на убийство. Но экспертиза должна быть проведена — а для этого необходимо сначала обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — заметил адвокат.

По его словам, реальный срок для Смолова возможен только в том случае, если дело будет квалифицировано по статье 111 о причинении тяжкого вреда здоровью. Но, вопреки информации, распространившейся в СМИ, он не получит восемь лет.

«Касательно наказания, конечно, не нужно брать верхнюю планку. В случае с причинением легкого вреда здоровью реального лишения свободы опасаться не нужно. По статье 112, теоретически — исходя из практики, — небольшой срок может быть. Вот за тяжкий вред уже может быть назначен реальный срок, но уж точно не восемь лет — у нас за убийство фактически дают меньше», — заключил Сергей Жорин.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее психолог объяснил поведение Смолова во время драки в кафе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами