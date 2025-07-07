Психолог объяснил поведение футболиста Смолова во время драки в кафе

Психолог Анастасия Лысакова считает, что поведение футболиста Федора Смолова во время драки в кафе вызвано профдеформацией. Ее слова приводит НТВ.

«Это профдеформация происходит, внутренняя установка, что ты лучше, чем представители других профессий, то есть тебе можно больше, а иногда и намного больше, чем остальным гражданам», — заявила Лысакова.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали записи.

Ранее Смолов сделал заявление после драки в «Кофемании».