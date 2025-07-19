Рублев провалился в полуфинале турнира в Лос-Кабосе, проиграв 76-й ракетке мира

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, не смог пробиться в финал турнира АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе. В полуфинале он потерпел поражение от 76-й ракетки мира американца Александра Ковачевича.

Рублев выиграл первый сет со счетом 6:3. Однако он не сумел сохранить инициативу во второй партии, уступив 4:6. С таким же счетом он проиграл и третий сет, остановившись в шаге от решающего матча.

Матч между Рублевым и Ковачевичем продолжался 2 часа 28 минут. За это время Рублев совершил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его оппонент сделал пять эйсов, один раз допустил двойную ошибку и также реализовал три брейка.

В нынешнем сезоне в активе Андрея один титул — он стал победителем хардового турнира АТР-500 в Дохе. Там он победил британца Джека Дрейпера 7:5, 5:7, 6:1. Также он добрался до финала турнира аналогичной серии в Гамбурге, где на грунте уступил итальянцу Флавио Коболли 2:6, 4:6.

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