На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рублев провалился в полуфинале турнира в Лос-Кабосе, проиграв 76-й ракетке мира

Теннисист Рублев проиграл 76-й ракетке мира
true
true
true
close
EDGAR SU/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, не смог пробиться в финал турнира АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе. В полуфинале он потерпел поражение от 76-й ракетки мира американца Александра Ковачевича.

Рублев выиграл первый сет со счетом 6:3. Однако он не сумел сохранить инициативу во второй партии, уступив 4:6. С таким же счетом он проиграл и третий сет, остановившись в шаге от решающего матча.

Матч между Рублевым и Ковачевичем продолжался 2 часа 28 минут. За это время Рублев совершил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его оппонент сделал пять эйсов, один раз допустил двойную ошибку и также реализовал три брейка.

В нынешнем сезоне в активе Андрея один титул — он стал победителем хардового турнира АТР-500 в Дохе. Там он победил британца Джека Дрейпера 7:5, 5:7, 6:1. Также он добрался до финала турнира аналогичной серии в Гамбурге, где на грунте уступил итальянцу Флавио Коболли 2:6, 4:6.

Ранее Кудерметова высказалась о смене спортивного гражданства.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами