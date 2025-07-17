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Выигравшая Уимблдон российская теннисистка рассказала о смене спортивного гражданства

Кудерметова отказалась менять спортивное гражданство
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Androniki Christodoulou/Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что отказалась менять спортивное гражданство, несмотря на то что у нее была такая возможность. Слова спортсменки приводит «Чемпионат».

«Была возможность перейти выступать за другую страну, но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», — заявила Кудерметова.

В финальном матче Уимблдона выступавшая вместе с Элизе Мертенс из Бельгии Кудерметова обыграла Се Шувэй (Тайвань) / Елена Остапенко (Латвия). Встреча, которая продолжалась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

На счету Кудерметовой и Мертенс четыре эйса, три двойных ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11. Шувэй / Остапенко сделали два эйса, допустили четыре двойных ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из 13.

После победы на Уимблдоне Кудерметова будет занимать пятое место в парном рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее известный актер уснул во время матча на Уимблдоне.

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