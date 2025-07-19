Россиянин принес победу своей команде в матче НБА

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин стал главным героем команды в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В матче против «Милуоки Бакс» он отметился решающим броском.

Голдин набрал два победных очка за 11 секунд до конца основного времени встречи. Благодаря его точному попаданию «Хит» победили со счетом 93:92 (29:24, 23:28, 27:21, 14:19). Владислав провел на площадке в общей сложности 22 минуты и оформил дабл-дабл, набрав 18 очков, совершив 10 подборов и сделав четыре блок-шота.

24-летний баскетболист этим летом выставлялся на драфт и котировался на уровне 50-х номеров, однако не был выбран. В итоге он подписал двусторонний контракт с клубом из Майами, по этому соглашению он может принять участие в 50 из 82 матчей регулярного чемпионата. Остальной период сезона он может провести в G-лиге.

Другой российский новичок НБА, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин, остался в запасе на очередной матч Летней лиги. В его отсутствие команда проиграла «Филадельфии Сиксерс» 83:87 (28:18, 16:25, 18:26, 21:18), Демин был выбран «Бруклином» на драфте под восьмым номером — это рекорд для российских баскетболистов.

Ранее стало известно, что российский баскетболист в ближайшее время может выйти из изолятора во Франции.