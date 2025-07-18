Российский баскетболист в ближайшее время может выйти из изолятора во Франции

Баскетболист Касаткин в ближайшее время может выйти из изолятора во Франции

Российский баскетболист Даниил Касаткин в ближайшее время может выйти из изолятора во Франции, сообщает Mash на спорте.

Это станет возможным, если консульство России предоставит ему жилплощадь и выступит как поручитель. У спортсмена уже была приватная беседа с российским дипломатом.

Адвокат Касаткина Фредерик Бело рассказал, что защита спортсмена собирается потребовать освобождения, пока нет решения США об экстрадиции. У США есть 60 дней, чтобы направить официальные документы.

Даниил Касаткин был арестован в аэропорте Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

Ранее адвокат назвал срок, который Касаткин может получить в США.