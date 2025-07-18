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Названы претенденты на вылет из РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Горшков назвал претендентов на вылет из РПЛ
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ФК Оренбург

Бывший защитник петербургского «Зенита» Александр Горшков назвал команды, которые могут стать главными претендентами на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2025/26. Его слова приводит «Советский спорт».

«Понятно, «Оренбург» после всех переходов не в лучших кондициях, отпустили легионеров. Многое будет зависеть, как они поработают на рынке в августе. Ну и, конечно, всегда под риском команды, которые только вышли. Перерыв короток между сезонами, поменять надо полкоманды минимум, а значит, новым игрокам нужно сыграть», — заявил он.

«Оренбург» в сезоне-2024/25 занял предпоследнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу, однако вернулся обратно, заняв место московского «Торпедо». Клуб был исключен из РПЛ из-за дела с подкупом судей в Первой лиге.

Также из Первой лиги в РПЛ вышли калининградская «Балтика», которая выиграла Первую лигу в прошлом сезоне, и «Сочи», который в стыковых матчах обыграл «Пари Нижний Новгород». При этом нижегородская команда также осталась в РПЛ, заменив подмосковные «Химки», которые не получили лицензию.

«Балтика» уже провела первый матч и сыграла вничью с московским «Динамо».

Ранее Александр Овечкин одним словом оценил старт сезона РПЛ.

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