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Овечкин стал лауреатом престижной американской премии

Хоккеист Овечкин стал обладателем престижной премии ESPY 2025
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Nick Wass/AP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лауреатом американской престижной премии ESPY 2025 в номинации «Лучший рекорд», передает «Чемпионат».

Вместе с Овечкиным в номинации были представлены сразу три представителя баскетбола: Кевин Дюрант, Кейтлин Кларк, а также Кейтлин Кларк.

Дюрант стал лучшим бомбардиром в истории олимпийской сборной США. Кларк — рекордсменка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) по передачам за матч и за сезон. Оримма — рекордсмен по числу побед среди тренеров в истории студенческого баскетбола NCAA.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин рассказал, можно ли сравнивать его с Майклом Джорданом.

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