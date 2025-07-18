Ветеран «Краснодара» рассказал, чем клуб удивил летом

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе и за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высоко оценил работу «быков» на трансферном рынке.

«Краснодар» даже удивил своей точечной селекцией, подбором игроков. У команды есть стиль: контроль мяча, техничные и быстрые игроки, фланговые бегут. Очень хорошая работа селекционеров, подбирающих футболистов. Мы точно не знаем, какие там затраты, но если сравнить со «Спартаком» и «Зенитом», то «Краснодар» здорово себя проявил. Конечно, без доли везения успеха не бывает, но «Краснодар» на протяжении многих лет, не делая таких затрат, как гранды нашего футбола, добился больших успехов», — отметил Деменко.

«Краснодар», ставший в прошлом сезоне впервые в своей истории чемпионом России, провел масштабную трансферную кампанию летом, серьезно укрепив обойму игроков. Состав черно-зеленых пополнили бразильцы Густаво Сантос, Жубал, Дуглас Суарес, нигериец Ифеани Ндука, а также несколько российских игроков, включая купленного у «Черноморца» защитника Виталия Стежко и приобретенного у московской «Родины» голкипера Александра Корякина.

Ранее футболист «Спартака» рассказал, кому симпатизировал в чемпионской гонке прошлого сезона.