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Фигуристка Медведева получила совет от Прохора Шаляпина: так в эскорт и приходят, нет?

Фигуристка Медведева получила совет от Прохора Шаляпина по поводу личной жизни
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Алексей Майшев/РИА Новости

Популярный певец Прохор Шаляпин посетил шоу серебряной медалистки зимних Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой «Бес комментариев» и дал спортсменке совет.

«Женя, ты такая красивая и молодая! Вся жизнь впереди! Ты вообще должна себе поставить установку: «Я ни за что никогда нигде не плачу! Я слишком красивая и талантливая», — заявил Шаляпин.

После этого фигуристка поинтересовалась: «по-моему, так в экскорт и приходят, нет?».

«Ну ладно, какой эскорт?! Перестань. Замуж так выходят. Участь талантливых, сильных и достигаторских девочек, как ты, к сожалению: влюбиться по уши и свои лучшие годы…» — ответил певец.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева снялась в купальнике на Мальдивах.

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