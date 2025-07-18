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Ветеран ЦСКА раскритиковал иностранных девушек: бесстыдные все абсолютно

Ветеран ЦСКА Пономарев: достала идиотская западная культура
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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и национальной сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для Legalbet прокомментировал ситуации, когда девушки обвиняют футболистов в сексуальном насилии, заявив о непорядочности обвинительниц.

«Обвинения в изнасилованиях мы слышим не только в адрес футболистов. Такая вот система теперь у женщин — побольше выкачать денег. Я бы таких девушек сравнил с нынешними телефонными мошенниками. Дураков много, кто попадается. Вот и эти девушки — мошенницы. Но у нас с этими девками такое дело не пройдет. У нас менталитет другой. На Западе все бесстыдные абсолютно. Достала уже эта западная культура и их идиотские ценности», — заявил Пономарев.

Пономарев отметил, что девушки часто обвиняют мужчин в изнасилованиях спустя несколько лет после происшествий, а потом получают деньги. Причем спортсмена могут после обвинений посадить в тюрьму, а во время процесса выяснится его невиновность. Ветеран рад что в России такого нет, потому что уголовное дело будет длиться пять-десять лет, а в случае проигрыша потенциальная жертва будет опозорена.

Ранее Российскую премьер-лигу (РПЛ) призвали думать о расширении.

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