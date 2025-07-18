Ведущая «Матч ТВ» раскрыла главную ошибку тренера «Спартака» Станковича

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», что во второй половине сезона-2024/25 главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович допустил ряд ошибок, которые привели к тому, что красно-белые выбыли из борьбы за медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и финишировали на четвертом месте.

Кроме того, «Спартак» вылетел из Кубка России, неожиданно уступив «Ростову» в финальном матче Пути регионов на собственном стадионе (1:2).

«Станкович немного навел суету в весенней части, что-то фантазировал с составами и очевидно нервничал, — сказала Петрикова. — Мне совершенно непонятно, почему Манфред Угальде перестал выходить в стартовом составе.

Это, конечно, можно объяснить тем, что, когда покупаешь нового игрока — Ливая Гарсию — за 25 млн евро, то он должен как-то отрабатывать эти деньги. Но при этом усаживать лучшего в запас — для меня странно.

Думаю, Угальде от этого сгорел психологически. Надеюсь, что в следующем сезоне Станкович разберется с составом и немного поубавит экспрессию, холодная голова ему в помощь».

«Спартак» начнет новый сезон РПЛ на собственном стадионе 19 июля, когда сыграет против махачкалинского «Динамо». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Ранее ведущая «Матч ТВ» отметила, что »наконец-то «Спартак» тренирует человек, разбирающийся в футболе».