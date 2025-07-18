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Бойцу поп-ММА Тарасову удалят глаз

360.ru: бойцу поп-ММА Корнею Тарасову собираются удалить глаз
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korneytarasovdog/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогеру и участнику поп-ММА Корнею Тарасову удалят левый глаз, операция запланирована на 21 июля. Об этом он рассказал 360.ru.

«Я всегда сияю, всегда улыбаюсь, меня это не останавливает, мы все равно всегда будем сиять», — сказал он.

Блогер также выразил благодарность всем людям, которые оказывают ему поддержку.

Травму глаза он получил в январе 2025 года. На вечеринке одна из девушек в состоянии алкогольного опьянения ударила его кулаком и попала прямо в глазницу, врачам не удалось сохранить зрение. Сам боец отказался писать заявление на знакомую.

Брат спортсмена Артем Тарасов позже сообщил, что Корней теперь сравнил себя с Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет), который выступает с отслоением сетчатки.

Накануне сообщалось, что бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева, на которого совершили нападение в Махачкале, готовят к выписке из больницы 21 июля. Вечером 15 июля двое преступников в масках около 10 раз выстрелили в спортсмена из травматического оружия, когда он выходил из своего автомобиля во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. SHOT сообщал, что Хизриев получил около пяти ранений в области плеча, кисти и груди.

Ранее стало известно, что азербайджанского бойца поп-MMA лишили российского гражданства.

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