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Стало известно, когда будет выписан боец ММА, на которого напали в Махачкале

Бойца ММА Хизриева готовят к выписке из больницы 21 июля
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Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева, на которого совершили нападение в Махачкале, готовят к выписке из больницы 21 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спортсмена.

«Хизриева готовят к выписке в понедельник. Больше всего пострадала кисть, остальное — травмы от резиновых пуль», — заявил он.

Вечером 15 июля двое преступников в масках около 10 раз выстрелили в спортсмена из травматического оружия, когда он выходил из своего автомобиля во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. SHOT сообщал, что Хизриев получил около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Совершив нападение, злоумышленники с третьим участником скрылись с места происшествия на белой «Приоре».

Полиция ввела план «Перехват». В городе ведется розыск преступников.

Позднее стало известно, что по факту нападения на спортсмена было возбуждено уголовное дело по статье 213 (Хулиганство).

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.

Ранее в Обнинске представитель академии ММА ударил велосипедиста ногой в лицо.

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