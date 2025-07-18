Российская теннисистка вышла в 1/4 финала турнира в Германии

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/4 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гамбурге, обыграв немецкую теннисистку Каролину Вернер.

Встреча, которая продолжалась 1 час 8 минут, завершилась в двух партиях со счетом 6:2, 6:2. Александрова выполнила три эйса, сделала две двойных ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 10. В активе Вернер ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующем поединке соперником Александровой станет Анна Бондарь из Венгрии, которая оказалась сильнее Синьи Краус из Австрии — 6:3, 6:2.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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