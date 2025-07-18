Иностранный футболист «Динамо» перейдет в бразильский клуб

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль достиг устного соглашения о переходе во «Фламенго». Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в социальной сети Х (ранее Twitter).

Утверждается, что бело-голубые готовы продать колумбийского футболиста за €12 млн. На данный момент ведется подготовка документов, после чего Карраскаль подпишет контракт с «Фламенго» на четыре года.

30 июня сообщалось, что «Динамо» оштрафует 27-летнего Карраскаля на ₽10 млн из-за неприезда на сборы команды к 16 июня.

Летом 2023 года Карраскаль перешел в московское «Динамо», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила €7 млн.

В Россию Карраскаль переехал в феврале 2022 года, когда на правах аренды перешел в московский ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейта». 26 февраля 2022 года в матче против московского «Спартака» он дебютировал в чемпионате России. 20 марта 2022 года футболист забил первый мяч за ЦСКА в ворота «Рубина» (6:1). 20 мая 2022 года клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта» и заключил с ним контракт до 2026 года.

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