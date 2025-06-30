Иностранный игрок «Динамо» получит штраф в размере примерно 10 млн рублей

Полузащитник московского «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль будет оштрафован на месячную зарплату из-за неприезда на сборы команды к 16 июня. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

По информации источника, Карраскаль примерно 10 млн рублей. Отмечается также, что Карраскаль мог быть оштрафован еще на 10 млн, если бы прибыл в расположение клуба в начале июля.

17 июня футболисты «Динамо» прошли медосмотр. 29 июня генеральный директор клуба Павел Пивоваров заявил, что игрок в скором времени должен прибыть на сборы.

До этого журналист Пабло Оливейра сообщил в социальной сети X, что футболист согласовал контракт с бразильским «Фламенго».

Летом 2023 года Карраскаль перешел в московское «Динамо», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила €7 млн.

В Россию Карраскаль переехал в феврале 2022 года, когда на правах аренды перешел в московский ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейта». 26 февраля 2022 года в матче против московского «Спартака» он дебютировал в чемпионате России. 20 марта 2022 года футболист забил первый мяч за ЦСКА в ворота «Рубина» (6:1). 20 мая 2022 года клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта» и заключил с ним контракт до 2026 года.

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