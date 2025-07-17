Губернатор Самарской области раскрыл финансовое состояние «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что футбольный клуб «Крылья Советов» финансово полностью обеспечен на сезон. Об этом он заявил на встрече с командой, сообщение о которой опубликовала пресс-служба главы региона.

«Я вам гарантирую как губернатор, как учредитель клуба то, что таких вопросов нет — команда полностью финансово обеспечена на сезон. Об этом не беспокойтесь», — заявил Федорищев.

Также он отметил, что никакие внешние воздействия не будут влиять на команду.

26 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

27 мая пост главного тренера самарцев покинул Игорь Осинькин покинул свой пост. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли десятое место, набрав 31 очко. 5 июня клуб объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера клуба.

Ранее футболист «Крыльев Советов» женился на итальянской модели.