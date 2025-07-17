Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подозревается в даче взятки сотрудникам полиции. Об этом сообщает RMC Sport.

Телеканал утверждает, что в июне 2023 года все сотрудники полиции, которые охраняли сборную Франции, получили чеки, выписанные с банковского счета Мбаппе. Четверо из них получили по €30 тыс., а их руководитель — €60,3 тыс. По словам самого футболиста, он решил пожертвовать им сумму бонуса за участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

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