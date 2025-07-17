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Рекордсменку мира в марафоне дисквалифицировали за допинг

Мировая рекордсменка в марафоне Чепнгетич отстранена за применение допинга
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Kenichiro Ogane/AFLO/Global Look Press

Мировая рекордсменка в марафонском беге кенийка Рут Чепнгетич временно отстранена за допинг. Об этом сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

В пробе спортсменки, которая была взята в марте, обнаружили диуретик гидрохлоротиазид в концентрации 3800 нг/мл. 19 апреля Чепнгетич добровольно согласилась на отстранение на время расследования.

В октябре 2024 года 30-летняя Чепнгетич кенийка установила мировой рекорд на Чикагском марафоне, пробежав его за 2 часа 9 минут 57 секунд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее иностранным легкоатлетам разрешили участвовать в российских соревнованиях.

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