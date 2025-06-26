Стало известно, где начнет следующий сезон хоккеист Кузнецов

Агент Шуми Бабаев рассказал, что теперь представляет интересы российского хоккеиста Евгения Кузнецова и следующий сезон игрок проведет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», — заявил агент.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. На данный момент Кузнецов находится без контракта.

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