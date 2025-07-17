Российских комментаторов удалили из игры FIFA

Российских комментаторов Константина Генича и Георгия Черданцева не будет в новой версии футбольного симулятора FIFA. Об этом сообщает Mash на спорте.

Таким образом, впервые с 2006 года в игре не будет российской озвучки. Генич и Черданцев были голосами FIFA с 2015 года (FIFA 16), а ранее ее озвучивали Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьев — с 2006 года (FIFA 07).

Ранее в 2022 году разработчики удалили из игры российские клубы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее был назван лучший клуб мира.