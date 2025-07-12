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Назван лучший клуб мира

«ПСЖ» стал лучшим клубом мира по версии Opta
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Lee Smith/Reuters

Аналитический портала Opta составил список лучших клубов мира, который возглавил французский «ПСЖ», набрав максимальные 100 баллов.

Второе место занял английский «Ливерпуль», набрав 99,27 баллов, замкнул тройку сильнейших английский «Арсенал» (98,79).

В полуфинальном поединке клубного чемпионата мира «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал». Встреча, которая состоялась на стадионе «Мидоулэндс» в Ист-Ратерфорде, завершилась с результатом 4:0. Уже на 6-й минуте счет открыл Фабиан Руис. Удвоил преимущество Усман Дембеле на 9-й минуте, а на 24-й — Руис оформил дубль. Окончательный результат установил Гонсалу Рамуш на 87-й минуте.

В финале парижский клуб сразится с лондонским «Челси», который со счетом 2:0 обыграл «Флуминенсе» из Бразилии. Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

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