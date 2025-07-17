Иностранный футболист покидает клуб РПЛ спустя восемь лет

«Ахмат» объявил об уходе Бериши, который выступал за клуб более восьми лет

Имеющий гражданства Косово и Албании нападающий Бернард Бериша покидает грозненский «Ахмат», за который играл более восьми лет. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

«Бериша стал легендой «Ахмата». Спасибо за игру, спасибо за братство и мужскую дружбу с каждым из нашего дружного коллектива. Удачи, Брат!» — говорится в заявлении.

33-летний Бериша стал игроком «Ахмата» в январе 2017 года. За это время он провел 199 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 23 результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бериши в €300 тысяч.

«Ахмат» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял 14-е место, набрав 25 баллов за 30 туров. В стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ грозненцы обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

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