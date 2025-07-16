Российской пловчихе стало плохо во время заплыва на чемпионате мира

Российской пловчихе Ершовой стало плохо во время заплыва на 10 км на ЧМ

Тренер Кирилл Беляев сообщил, что пловчихе Маргарите Ершовой стало плохо во время заплыва на 10 км на чемпионате мира в Сингапуре, передает «Матч ТВ».

«Увезли ее на коляске. Сейчас с ней врач. Уверен, всё будет хорошо. Тяжелые условия. Вода безумно тяжелая», — сказал Беляев.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. На соревнованиях в нейтральном статусе представлены более 100 спортсменов из России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее стало известно, что разрешено российским пловцам на чемпионате мира.