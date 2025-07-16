Российской пловчихе стало плохо во время заплыва на чемпионате мира

Тренер Кирилл Беляев сообщил, что пловчихе Маргарите Ершовой стало плохо во время заплыва на 10 км на чемпионате мира в Сингапуре, передает «Матч ТВ».
«Увезли ее на коляске. Сейчас с ней врач. Уверен, всё будет хорошо. Тяжелые условия. Вода безумно тяжелая», — сказал Беляев.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. На соревнованиях в нейтральном статусе представлены более 100 спортсменов из России и Белоруссии.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.
Ранее стало известно, что разрешено российским пловцам на чемпионате мира.