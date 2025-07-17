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Стало известно, уйдет ли киберспорт из частных клубов из-за проекта Минспорта

Глава АРКИ Голубев заявил, что киберспорт не уйдет из клубов
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Depositphotos

Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что компьютерные клубы не смогут соблюсти требования к физической подготовке киберспортсменов, которые были предъявлены в новом проекте Министерства спорта России.

Согласно данному проекту, тренировочные площадки для киберспортсменов должны быть оснащены душевыми, раздевалками, тренажерными залами и медицинскими пунктами.

Проект может вступить в силу с января 2026 года.

По словам Голубева, у частных компьютерных клубов нет средств для установки тренажерных залов и всей остальной дополнительной инфраструктуры для физической подготовки спортсменов.

«Значит ли это, что киберспорт уйдет из клубов? Нет, — заявил директор АРКИ. — Никакой угрозы для индустрии компьютерных клубов этот стандарт не несет. Мы изначально не включены в контур официального киберспорта. То ли по недоразумению, то ли осознанно.

Но это не мешает клубам развивать свою инфраструктуру, проводить турниры, растить игроков. И да — именно клубы становятся первой ступенью для многих профессионалов, которых потом зовут в международные команды. Таких примеров уже много.

Разработка стандарта — шаг в правильном направлении. Но только если он действительно будет учитывать реальную практику и специфики дисциплин. Пока же это выглядит как документ «в вакууме» — с красивыми формулировками, но без живого контакта с индустрией».

Ранее стало известно, что киберспортсменов заставят сдавать норматив по бегу, отжиманиям и скорости кликов на мышь.

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