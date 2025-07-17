«Абсурд»: киберспортсменов заставят сдавать норматив по скорости кликов на мышь

Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев в беседе с «Газетой.Ru» назвал три главных недостатка нового проекта Министерства спорта России от 24 июня 2025 года, который устанавливает стандарты спортивной подготовки по компьютерному спорту.

Согласно данному проекту, киберспортсмены должны сдать норматив по бегу на 30 метров (не более 5,8 секунды для мальчиков, 6,1 — для девочек), челночный бег по три подхода на 10 метров, отжимания и клик-тест — не менее 180 нажатий на мышку за 30 секунд ведущей рукой.

Организации, которые будут проводить подготовку киберспортсменов, обязаны обеспечивать их экипировкой, оплачивать их участие в соревнованиях, включая дорогу и проживание.

Тренировочные площадки для киберспортсменов должны быть оснащены душевыми, раздевалками, тренажерными залами и медицинскими пунктами.

Проект может вступить в силу с января 2026 года.

«Во-первых, в документе до сих пор нет деления на дисциплины, — отметил директор АРКИ Павел Голубев. — Он оперирует усредненным образом киберспортсмена — будто требования к подготовке одинаковы для всех, от шутеров до симуляторов. Это в корне неправильно. Каждая дисциплина требует разного подхода: по геймплею, по нагрузке, по технике.

Во-вторых, материально-техническая база все еще вызывает много вопросов. Требования остались завышенными и часто не соответствующими реальности. Например, мышь с 16 000 DPI или видеокарта с трассировкой лучей — это не то, что критично нужно для большинства популярных дисциплин. При этом про мобильные платформы — ноль, хотя отечественная Standoff 2 вполне популярна.

Получается абсурд: в стандарте упомянут пульт для дронов, а про периферию для гонок или симуляторов ничего нет».

Голубев отметил, что в проекте никак не упоминается необходимость спортсменов практиковаться в той игре, на которой они специализируются.

«А главное — ни слова о самой игре как об инструменте подготовки. Это ключевой элемент, который почему-то игнорируется», — сказал директор АРКИ.

Голубев отметил, что сейчас идет сбор предложений от киберспортивного сообщества по поводу нового варианта проекта, однако, по словам директора АРКИ, их пожелания могут быть проигнорированы.

«В 2021 году мы от имени АРКИ — тогда еще Ассоциации развития киберспорта — уже собирали экспертное сообщество, обсуждали прошлую редакцию и направили в Минспорт подробный перечень замечаний. К сожалению, ни одно из них не было учтено», — отметил Голубев.

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