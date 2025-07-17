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Требования для физподготовки киберспортсменов назвали неподъемными для компьютерных клубов

Глава АРКИ Голубев заявил, что физподготовка киберспортсменов в клубах невозможна
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Пресс-служба главы Федерации киберспорта РФ

Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал требования к физической подготовке киберспортсменов, которые были предъявлены в новом проекте Министерства спорта России.

Согласно данному проекту, который был опубликован 24 июня 2025 года, тренировочные площадки для киберспортсменов должны быть оснащены душевыми, раздевалками, тренажерными залами и медицинскими пунктами.

Кроме того, киберспортсмены должны сдать норматив по бегу на 30 метров (не более 5,8 секунды для мальчиков, 6,1 — для девочек), челночный бег по три подхода на 10 метров, отжимания и клик-тест — не менее 180 нажатий на мышку за 30 секунд ведущей рукой.

Проект может вступить в силу с января 2026 года.

«Да, любой спортсмен должен быть в форме. В том числе и в киберспорте, — сказал Павел Голубев. — Сама по себе идея правильная. Но неясно, на какой научной базе построены эти нормативы. В проекте нет ни одного упоминания исследований, на которые опираются авторы.

Профессиональные киберспортсмены, как правило, тренируются дома или на специализированных буткемпах. А вот начинающие и любители выбирают компьютерные клубы.

Но большая часть этих клубов никогда не ориентировалась на федеральные стандарты. И не будет. По простой причине: требования в стандарте завышены. Включают в себя душевые, тренажерки, медкабинеты. А это все дополнительные затраты, которые для частных клубов попросту неподъемны».

Ранее стало известно, что киберспортсменов заставят сдавать норматив по бегу, отжиманиям и скорости кликов на мышь.

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