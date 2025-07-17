Тренер Семин рассказал, какую иностранную сборную может возглавить Слуцкий

Тренер Семин считает, что Слуцкий может возглавить сборную Китая

Российский тренер Юрий Семин не исключил того, что наставник «Шахнай Шэньхуа» Леонид Слуцкий возглавит сборную Китая, передает «Советский спорт».

«Слуцкий во главе сборной Китая в будущем? Я думаю, это реально, потому что он работает в Китае лучше, чем топовые европейские тренеры. Поэтому такую возможность я бы не стал исключать», — сказал Семин.

16 июля Слуцкий подписал новый контракт с «Шанхай Шэньхуа» до 2027 года.

В турнирной таблице текущего сезона чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, набрав 38 очков. Клуб делит первую строчку с «Бэйцзин Гоань», отставая лишь по дополнительным показателям.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему Слуцкого не приглашают на работу в России.