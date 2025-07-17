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Тренер Семин рассказал, какую иностранную сборную может возглавить Слуцкий

Тренер Семин считает, что Слуцкий может возглавить сборную Китая
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РИА Новости

Российский тренер Юрий Семин не исключил того, что наставник «Шахнай Шэньхуа» Леонид Слуцкий возглавит сборную Китая, передает «Советский спорт».

«Слуцкий во главе сборной Китая в будущем? Я думаю, это реально, потому что он работает в Китае лучше, чем топовые европейские тренеры. Поэтому такую возможность я бы не стал исключать», — сказал Семин.

16 июля Слуцкий подписал новый контракт с «Шанхай Шэньхуа» до 2027 года.

В турнирной таблице текущего сезона чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, набрав 38 очков. Клуб делит первую строчку с «Бэйцзин Гоань», отставая лишь по дополнительным показателям.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему Слуцкого не приглашают на работу в России.

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