Полузащитник «Челси» Коул Палмер попал в сферу интересов «ПСЖ». Об этом сообщает Fichajes.

Издание утверждает, что ради 23-летнего англичанина руководство парижского клуба готово установить новый трансферный рекорд и заплатить за переход €250 млн.

На данный момент самым дорогим трансфером в истории также является переход в «ПСЖ»: в 2017 году парижский клуб заплатил €222 млн за переход бразильца Неймара из «Барселоны».

В 2023 году Палмер перешел из «Манчестер Сити» в «Челси» за €47 млн и подписал контракт до июня 2033 года. Полузащитник провел в составе синих 97 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 29 результативных передач.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и (УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее УЕФА отстранил «Арсенал» от еврокубков на десять лет.