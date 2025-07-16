УЕФА отстранил «Арсенал» от еврокубков на десять лет

Черногорский «Арсенал» отстранен от еврокубков на десять лет

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил черногорский «Арсенал» от еврокубков на десять лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Команда отстранена за договорные матчи в Лиге конференций. Нарушения зафиксированы в матчах сезона-2023/24. Тогда «Арсенал» дважды сыграл с армянским «Алашкертом» (1:1, 1:6). Также «Арсенал» оштрафован на €500 тысяч.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и (УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Йозеф Блаттер раскритиковал ФИФА.