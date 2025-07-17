Тренер боксера Поветкина погиб в Африке

Тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания в Африке. Об этом сообщается на странице промоутерской компании «Мир бокса» во ВКонтакте.

«Большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, патриот не на словах, а на деле», — говорится в заявлении организации.

Поветкин является чемпионом мира (2003), победителем чемпионатов Европы (2002, 2004), а также олимпийским чемпионом Игр в Афинах (2004).

Поветкин объявил о завершении карьеры в июне 2021 года. Прошлой зимой он заявил о возможном возвращении в том случае, если ему позволит здоровье.

В декабре 2024-го Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира назвал бредом дисквалификацию Поветкина.