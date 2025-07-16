Специалист по полиграфу объяснила, почему детектор лжи не поможет Писарскому

Марина Калинова, полиграфолог, участвовавшая в производстве ряда резонансных дел в Главном управлении Следственного комитета, а также специалист по мимике и жестам и психолог, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировала факт прохождения нападающим Владимиром Писарским полиграфа, а также объяснила, почему это, скорее всего, не будет аргументом в суде.

«Что касается полиграфа, то юридическое влияние здесь, конечно, будет на усмотрение сторон. Но что он сам по себе уже прошел полиграф, да, это в его пользу. То есть здесь психологически можно сказать, что он провел действие для того, чтобы доказать свою невиновность. И, соответственно, как дальше это будет использоваться, будет уже именно по решению суда. Но у нас в суде полиграф не является доказательством. И на мой взгляд, конечно же, какой-то весомым аргументом он, скорее всего, не будет», — отметила Калинова.

Владимир Писарский был дисквалифицирован Комитетом по этике Российского футбольного союза на четыре года, из которых три – условно. Футболист перевел четыре миллиона рублей своему другу в день стыкового матча «Сочи», за который он выступал с «Пари НН». Друг сделал 14 различных ставок на эту встречу, выиграв порядка восьми миллионов, в то время как Писарский удалился в первом тайме при счете 1:0 в пользу его команды. В итоге победу одержал «Пари НН». Нападающий прошел полиграф, показавший, что он никак не участвовал в ставках, однако РФС не принял это как аргумент.

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