Тренер Слуцкий рассказал, счастлив ли он работать в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отреагировал на продление контракта с командой до 2027 года, заявив, что счастлив работать в ней, передает пресс-служба «Шанхай Шэньхуа».

«Я очень горд и счастлив находиться здесь. Да, я понимаю, что это большой клуб, у него всегда высокие задачи. Я иностранец, и не так просто привыкнуть к другому менталитету. Но мне нравится здесь», — сказал Слуцкий.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее стала известна судьба Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».