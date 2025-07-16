«Что-то непонятное»: Булыкин описал шансы «Спартака» в новом сезоне

Бывший нападающий сборной России и многочисленных клубов, среди которых московские «Локомотив» и «Динамо», немецкий «Байер», голландские «Аякс» и «Твенте» и бельгийский «Андерлехт», Дмитрий Булыкин, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах московского «Спартака» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» – как всегда, что-то непонятное. Опять хотят первое место. Тренера то увольняют, то оставляют, то переподписывают. Футболисты то приходят, то уходят, поэтому, конечно же, тяжело показать результат. В прошлом сезоне шли с «Краснодаром» и «Зенитом» очко в очко, а оказались без медалей. От «Спартака» ждут многого. Большие траты, большие заявления, будут биться в новом сезоне», — отметил он.

В предыдущем сезоне, первом под руководством сербского специалиста Деяна Станковича, московский «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, хотя после первой части сезона считался одним из главных претендентов на титул, а весной благодаря победе над «Зенитом» догнал лидирующий «Краснодар».

Ранее появилась информация, что «Спартак» рискует лишиться иностранного лидера.