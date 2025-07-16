На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Что-то непонятное»: Булыкин описал шансы «Спартака» в новом сезоне

Булыкин: от «Спартака» многого ждут в новом сезоне
true
true
true
close
ФК «Спартак-Москва»

Бывший нападающий сборной России и многочисленных клубов, среди которых московские «Локомотив» и «Динамо», немецкий «Байер», голландские «Аякс» и «Твенте» и бельгийский «Андерлехт», Дмитрий Булыкин, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах московского «Спартака» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» – как всегда, что-то непонятное. Опять хотят первое место. Тренера то увольняют, то оставляют, то переподписывают. Футболисты то приходят, то уходят, поэтому, конечно же, тяжело показать результат. В прошлом сезоне шли с «Краснодаром» и «Зенитом» очко в очко, а оказались без медалей. От «Спартака» ждут многого. Большие траты, большие заявления, будут биться в новом сезоне», — отметил он.

В предыдущем сезоне, первом под руководством сербского специалиста Деяна Станковича, московский «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, хотя после первой части сезона считался одним из главных претендентов на титул, а весной благодаря победе над «Зенитом» догнал лидирующий «Краснодар».

Ранее появилась информация, что «Спартак» рискует лишиться иностранного лидера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами