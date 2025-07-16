Ямаль будет играть в «Барселоне» под десятым номером

Каталонская «Барселона» объявила во время официальной церемонии, посвященной продлению контракта с 18-летним нападающим Ламином Ямалем, что футболист будет выступать под десятым номером, передает Vprognoze.ru.

С 2008 по 2021 год под десятым номером в «Барселоне» играл Лионель Месси.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Его день рождения посетили звезды интернета, знаменитости, музыканты и футболисты.

9 июня Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее карлик рассказал, проявляли ли к нему неуважение на вечеринке Ламина Ямаля.