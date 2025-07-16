Булыкин назвал главный недостаток Карпина

Знаменитый в прошлом нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, во время своей профессиональной карьеры выступавший, в том числе за московское «Динамо», высказался о шансах бело-голубых на чемпионский титул в стартующем на этой неделе новом сезоне Российской премьер-лиги.

«В прошлом сезоне все тоже считали, что «Динамо» явный претендент, а у него ничего не получилось. Здесь можно считать самого себя претендентом, а складываться все может по-другому. Понятное дело, что «Динамо» будет биться за высокие места, а как получиться по итогу? Хватит ли Карпину опыта? Он уже, наверное, и забыл, как играть в ответственных матчах за серьезные задачи», — подчеркнул Булыкин.

Валерий Карпин, работающий главным тренером сборной России, возглавил «Динамо» этим летом. За свою тренерскую карьеру специалист не выиграл еще ни одного трофея. Бело-голубые последний раз выигрывали чемпионат страны в 1976 году, еще в годы Советского Союза.

Ранее сообщалось о том, что Артема Дзюбу разыскивают судебные приставы.