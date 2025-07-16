Российский фигурист ответил Тарасовой на критику в адрес тренера юниорской сборной России

Базин о критике Тарасовой в адрес Худайбердиевой: у нее два высших образования

Российский фигурист Егор Базин отреагировал в своем Telegram-канале на слова Татьяны Тарасовой, которая раскритиковала его бывшую партнершу Елизавету Худайбердиеву после ее назначения на пост старшего тренера юниорской сборной России.

«Административная и стратегическая работа никак не должна пересекаться или поддерживаться только исходя из личных результатов в спорте. Эта обычная девочка имеет два разных высших образования», — написал Базин.

22-летняя Худайбердиева, которая выступала в паре с Егором Базиным, завершила карьеру в апреле 2025 года. Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России 2023 года.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Тарасова назвала безобразием назначение Худайбердиевой в юниорскую сборную России.