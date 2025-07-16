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Татьяна Тарасова: мы готовим спортсменов, а нашим трудом пользуется Европа

Тарасова о Жилиной в сборной Азербайджана: нашим трудом пользуется Европа
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Евгений Плющенко не оказывал воздействия на решение своей ученицы Вероники Жилиной поменять спортивное гражданство на азербайджанское.

«Просто она решила, что будет работать в другом месте. Не она, конечно, ее родители. Она решила перейти из-за того, что россиян не пускают на международные старты. Мы готовим, а нашим трудом пользуется Европа», — сказала Тарасова.

О решении Международного союза конькобежцев (ISU) об отказе Жилиной в смене спортивного гражданства стало известно 15 июля.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную.

Ранее Дмитрий Губерниев посочувствовал Жилиной из-за отказа в переходе в Азербайджан.

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