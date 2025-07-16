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Российская чемпионка мира рассказала, что от нее отказался отец

Волейболистка Гамова: отец отказался от меня, когда мама забеременела
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Роман Кручинин/РИА «Новости»

Российская волейболистка Екатерина Гамова, которая является двукратной чемпионкой мира и Европы рассказала на YouTube-канале Вити Кравченко, что от нее отказался отец.

«Он отказался от меня, когда мама забеременела. Он сказал, что это не его ребенок. Я увидела отца и его детей несколько лет назад», — сказала Гамова.

Также Гамова отметила, что не жила с мыслью о том, ее это отец или нет, а также рассказала, что она похожа на свою сестру по отцу.

«Не было у меня никогда ощущения, что я брошенная или безотцовщина. После того как я стала общаться с сестрой, она мне прислала голосовое сообщение от него, в котором он просил прощения. Но меня это не трогает. Я считаю, что у меня не надо просить прощения», — сказала Гамова, заявив, что прощение надо просить у ее мамы.

Гамова является чемпионкой мира 2006 и 2010 годов. В 1999 и 2001 годах она выигрывала чемпионат Европы. Завершила карьеру Гамова в 2016 году выступая за «Динамо-Казань».

Ранее стали известны чемпионки России по волейболу.

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