Российский тренер призвал преждевременно не хвалить нового бразильца из «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что не стоит преждевременно захваливать бразильца Жерсона, который стал игроком «Зенита». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Как он вольется в команду, что он из себя представляет, увидим уже в матчах. Сейчас говорить о том, что это Жерсон, игрок сборной, сильный футболист, преждевременно. Потому что все знают, как мы встречаем иностранцев, и как они потом нам садятся на шею. Захваливать не стоит», — заявил Силкин.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона 13 июля. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2029/30.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее Жерсон раскрыл, почему перешел в «Зенит».