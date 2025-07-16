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Китайскую студентку затравили за проведенную ночь с украинским киберспортсменом

В Китае затравили студентку за проведенную ночь с украинским киберспортсменом
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Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

Китайской студентке грозит отчисление из университета за сексуальную связь с украинским киберспортсменом. Об этом сообщает SCMP.

Издание утверждает, что студентку по фамилии Ли обвинили в «оскорблении национального достоинства».

Известно, что в декабре 2024 года 21-летняя девушка провела ночь с 37-летним экс-игроком в Counter-Strike Данилой «Zeus» Тесленко во время мероприятия в Шанхае, который позже выложил в своей группе интимные видео и фотографии девушки, назвав ее «легкой девчонкой».

Китайский юрист выразил мнение, что подобное решение университета не имеет под собой никаких правовых оснований. Адвокаты посоветовали Ли обратиться за помощью и подать на учебное заведение в суд. Сделать она это может до 7 сентября.

Также отмечается, что на данный момент университет никак не отреагировал на комментарии общественности об этой ситуации.

Ранее испанская ватерполистка подверглась травле в соцсетях из-за веса.

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