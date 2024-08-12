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Испанская ватерполистка, завоевавшая золото ОИ, подверглась травле в соцсетях из-за веса

Испанская ватерполистка Лейтон подверглась травле в соцсетях из-за веса

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paulaleytonv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде-2024 испанская ватерполистка Паула Лейтон подверглась травле в социальных сетях из-за веса. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на издание Relevo.

«Мой рост 1,90 м, водное поло вообще очень тяжёлый вид спорта. Меня это не беспокоит, но на некоторых девушек комментарии могут плохо повлиять», — ответила Лейтон.

Также спортсменка отметила что гордится своей работой.

«Люди, пишущие такие комментарии, думают, что мне будет больно. Но я знаю своё тело, очень его люблю, работаю ради него. Из этого состоит моя жизнь. Я осуществила мечту детства — выиграла золото Олимпиады», — добавила Лейтон.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Игры завершились 11 августа.

Ранее сообщалось, что чемпионка ОИ-2024 может продать золотую медаль для подготовки к следующим Играм.

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