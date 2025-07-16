Английский топ-клуб устроит распродажу в летнее трансферное окно

Шесть футболистов английского «Манчестер Сити» могут покинуть команду в это трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

Издание утверждает, что это связано с желанием главного тренера Хосепа Гвардиолы: он хочет, чтобы в его распоряжении было меньшее количество игроков, чем есть сейчас. Речь идет о защитниках Джоне Стоунзе и Нико О'Райли, полузащитниках Матео Ковачиче, Илкае Гюндогане и Клаудио Этчеверри, а также нападающем Оскаре Боббе. Все они могут либо покинут клуб, либо перейдут в аренду.

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