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Игрокам ЦСКА запретили есть мясо из-за оскорбительной кричалки про «Спартак», заявил эксперт

Бывший нападающий Колыванов удивился запрету есть мясо в ЦСКА
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Динамо», сборной России, а также итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов удивился тому факту, что главный тренер столичного ЦСКА Фабио Челестини запретил своим футболистам есть мясо. Слова Колыванова приводит портал Legalbet.

«Мы в свое время ели мясо и бегали. В Италии у нас такого не было, никто не запрещал его есть. Посмотрим на результаты ЦСКА. Может, сейчас игроки так забегают...» — сказал Колыванов.

Бывший нападающий предположил, что футболисты ЦСКА начнут употреблять в пищу курицу и индейку.

«Совсем без мяса нельзя. Слышал кричалку армейских болельщиков »Москва — без мяса!». Скорее всего, их услышали», — пошутил Колыванов.

Ранее 19-летний полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов раскрыл, что Фабио Челестини ввел более строгие правила для всех игроков по сравнению с предыдущим тренером Марко Николичем: в список вошел и запрет мяса.

Челестини возглавил армейский клуб 20 июня, когда Николич отказался возвращаться из отпуска.

Под руководством нового тренера ЦСКА уже завоевал Суперкубок России, обыграв действующего чемпиона страны — «Краснодар» (1:0).

Ранее скандального нападающего «Зенита» Александра Соболева обвинили в том, что ему «пофиг на футбол».

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